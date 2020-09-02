إمام إيطالي: تشارلي إبدو هزل بدون ذكاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال إمام إيطالي إن قرار شارلي إيبدو إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الإسلام محمد، “تأكيد لعدم حساسيتهم وبحثهم الضيق عن الشهرة القائمة على الاستفزاز والسخرية بدون ذكاء”.

جاء ذلك على لسان إمام ميلانو ورئيس الجالية الإسلامية الإيطالية (Coreis) يحيى بالافيتشيني، تعليقاً على محاكمة مرتكبي الهجوم على مقر مجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة بداية عام 2015، والتي انطلقت اليوم في باريس.

وأضاف بالافيتشيني في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، أن “حرية الرأي والفكاهة ملكتان ينص عليها القانون، وممارسة ذلك بذكاء وذوق حسن يمثل ضربا من الحساسية”، إزاء الآخر.

وأوضح الإمام، مشيراً مرة أخرى إلى كادر شارلي إبدو: “إنهم يريدون لفت الانتباه لأنهم يفتقرون الى الذكاء وليسوا حساسين للغاية”، فـ”بحثهم يركز على إثارة ضجة إعلامية غير لائقة، قائمة على الاستفزاز”.

وخلص الإمام بالافيتشيني الى القول مستدركاً: “لكن كل هذا لا يبرر أبدًا أي رد فعل عنيف، ناهيك عن الهجمات”.