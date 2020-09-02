إيطاليا: عودة الإصابات بكوفيد 19 الى الارتفاع مجدداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل طفرة جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات وزارة الصحة، “فقد كان هناك 1326 حالة مؤكدة جديدة في البلاد، بينما كانت أمس 978 فقط”، ولـ”يصبح بذلك المجموع الكلي 271,515 منذ بداية حالة الطوارئ”، كما “أن هناك 6 حالات وفاة أخرى، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 35497 شخصاُ”.

وذكرت المعطيات أن “الحالات الإيجابية الحالية بلغت 1063 أكثر من أمس و27817 في إجمالاً”، والتي “تشمل 1437 شخصاً في المستشفى يعانون من الأعراض، و109 في العناية المركزة، بزيادة بـ2 عن أمس”، بينما “يخضع 26,271 للحجر المنزلي”.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي الى أن “عدد المتماثلين للشفاء ارتفع إلى 208.201 إجمالاً”، أي “بزيادة بمجموع 257 شخصاً”. وأشارت الى أنه “على المستوى الإقليمي، بقيت مقاطعة موليزي وحدها دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا”.

وأكدت وزارة الصحة أن ” أعلى زيادة بالإصابات كانت في لومبارديا، حيث ثبتت إصابة 237 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها فينيتو بـ163، لاتسيو بـ130، وكامبانيا بـ117″. واختتمت بالقول إنه “تم منذ أمس إجراء 102,959 مسحة كشف جديدة، ليصبح المجموع 8,828,868 تحليلا شملت اختبار 5,280,948 شخصاً”.