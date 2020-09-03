المفوضية الأوروبية: نسعى للعب دور أكبر في مراقبة وضع الحدود الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية التفكير بآليات جديدة لمراقبة الوضع على الحدود الخارجية لدول الاتحاد، في إشارة إلى رغبتها لعب دور أكثر وضوحاً في هذا المجال.

وتسعى المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن إلى “إنتزاع” موافقة من الدول الأعضاء لإعطاء مؤسسات الاتحاد دوراً أكثر فعالية في مراقبة الوضع على الحدود الخارجية والذي يدخل حتى الآن ضمن اطار الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء.

ويتمحور دور المؤسسات والوكالات المعنية بشؤون الهجرة بمراقبة الأوضاع على الحدود وحث الدول على احترام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين ومراعاة مبدأ عدم الترحيل الجماعي.

وتأمل المسؤولة الأوروبية تضمين الميثاق الأوروبي الجديد حول الهجرة واللجوء مثل هذه الآليات، حيث “نأمل الاستفادة من دروس الماضي ومعالجة المسائل التي أثارت انقساماً بين دولنا الأعضاء في السابق”، وفق المتحدث باسمها ادلبرت يانيس.

في السياق ذاته، أقرت مصادر مطلعة أن العواصم الأوروبية لن تعطي بسهولة صلاحيات إضافية لبروكسل، انطلاقاً من مبدأ مفاده أن إدارة الحدود الخارجية أمر سيادي.

هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الميثاق الجديد للهجرة منتصف الشهر الحالي.