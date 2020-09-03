بوريل وشكري: يجب سحب كافة المرتزقة ووقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة – شدد كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة سحب كل المرتزقة من ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية وتوريد السلاح إلى داخل البلاد.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده الرجلان عقب اجتماعهما في العاصمة المصرية اليوم والذي ركز على القضايا السياسية الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وثمن المسؤول الأوروبي الدور الذي قامت به مصر للوصول إلى وقف اطلاق نار في ليبيا، “على الدول العربية حشد قواها وممارسة الضغط والعمل بشكل مشترك للتوصل إلى حل”، وفق كلامه.

ووصف بالمتوافقة وجهات النظر الأوروبية والمصرية لجهة أهمية الدفع حل سلمي تفاوضي بين الليبيين أنفسهم بعيداً عن أي تدخل خارجي، تحت راية الأمم المتحدة وبموجب عملية برلين.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا مستمران، “نحن نقوم بما علينا عبر عملية ايريني ويعود لمجلس الأمن اتخاذ القرار بشأن المعلومات المتوفرة لديه حول الانتهاكات”، على حد تعبيره.

من جانبه، ناشد وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بذل جهود فعلية و العمل بجدية أكبر لتحريك الملف الليبي بالاتجاه الإيجابي.

وأبدا الطرفان قلقهما من التوتر الحاصل في شرق المتوسط، مؤكدين على ضرورة التعاون للعودة إلى التهدئة وخفض التصعيد.