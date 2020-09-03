كونتي: سفينتان لإفراغ نقطة لامبيدوزا الساخنة من المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن “سفينتين كبيرتين ستصلان بين اليوم وغدا، ونأمل بإفراغ نقطة لامبيدوزا الساخنة”، من المهاجرين.

ووفقًا لما عرف، فإن رئيس الحكومة خلال اجتماع بشأن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين مع حاكم صقلية نيللو موزوميتشي ورئيس بلدية لامبيدوزا توتوه مارتيلو، قال: “نحن على استعداد لتعزيز المراقبة الصحية على المهاجرين لضمان أقصى درجات السلامة للسكان”.

وأشار كونتي الى أن “لامبيدوزا على وجه الخصوص، تستحق تدابيراً اقتصادية مواتية، مع إيلاء اعتبار خاص لتعليق الإجراءات الرسمية والمدفوعات، بل وحتى الأعمال المتأخرة المتراكمة”، مؤكدا أن “المعاناة الاقتصادية، وليس ذلك فحسب، تستحق ردا قويا من قبل الدولة”.

وتابع كونتي “نحن ندرك الصعوبات التي تواجهونها وضرورة دراسة الحلول الأكثر فاعلية لمواجهة هذه الصعوبات معًا، لكننا نعلم أيضًا أن الظاهرة (الهجرة) كانت دائمًا معقدة والشعارات لا تكفي لمعالجتها”، بل “هناك حاجة لمبادرات على مختلف المستويات، تآزر حسن وتدخلات منسقة بشكل جيد”.

واشار رئيس الوزراء الى أنه “قد تم تشكيل الحكومة التونسية للتو والظروف مهيأة الآن لتكثيف عمليات اعادة مهاجريها الى وطنهم. نحن على ثقة من أننا سنعزز برنامج عودة المهاجرين إلى بلدانهم من خلال استخدام أنظمة أكثر مرونة، بما في ذلك النقل البحري”.

وفيما يتعلق بحالات الطوارئ الخاصة بالمهاجرين، ذكر كونتي أن “هناك مستوى الإدارة الأوروبية أيضًا: لقد قمنا بإشراك المفوضية الأوروبية وكان الوزراء دي مايو ولامورجيزي في تونس مع المفوضين الأوروبيين جوهانسون وفارهيلي على وجه التحديد لوضع حلول أوروبية”.