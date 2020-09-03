حاكم صقلية: إعادة توطين المهاجرين لا تعني الأقاليم فأين أوروبا؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، إن “مشكلة الهجرة ترتبط بنشر المهاجرين على بلدان أوروبا، إنها ليست مسؤولية إدارات الأقاليم الإيطالية، بل الحكومة المركزية”.

وأضاف موزوميتشي في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “يجب نقل المهاجرين إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ودول شمال أوروبا. أين أوروبا؟ فلا يمكنها أن تكون مجرد محاسب على الصناديق الهيكلية بل أن تمتلك مبدءاً وقيمة أيضًا”، مبينا “أنا أعيش في خنادق الهجرة وأعرف على وجه اليقين مدى قصر النظر والسخرية التي تسود البلدان الأوروبية”.

وأشار المسؤول المحلي الى أنه “أوروبا يجب أن تتدخل في البلدان الفقيرة التي يأتي منها جزء كبير من تدفقات الهجرة، حتى لو لم يفر الجميع من الحرب أو جوّ الاضطهاد”. واختتم بالقول “في صقلية، وصل أناس معهم كلاب البطباط أيضًا، يحملونها على أذرعهم، لذلك أفكر إن كانوا يهربون من الحرب!”.