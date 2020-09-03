دراسة بريطانية تشير إلى دور الهيدروكورتزون في خفض وفيات كوفيد19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت دراسة طبية بريطانية أن مستحضر هيدروكورتيزون (مضاد التهاب متداول في الأوساط الطبية)، يلعب دوراً هاماً في تخفيض نسبة وفيات من يعانون من اعراض حادة اثر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الدراسة التي تداولتها عدة وسائل اعلام أوروبية وأشرف عليها الباحث البريطاني انطوني غوردن، إلى أن استخدام هذا العقار سمح بخفض خطر وفيات مرضى كورونا بنسبة 20%.

وأجرى الباحثون دارستهم على 403 مصاباً ممن يعانون من أعراض حادة في 88 مشفى بريطاني، الأمر الذي أظهر قدرة هذا العقار على انقاذ حياة مريض واحد من أصل 12 تقريباً.

وأوضح غوردن أن 40% من المرضى الذين لم يتلقوا الهيدروكورتيزون قد توفوا.

لكن غوردن شدد على عدم إمكانية استخدام هذا العلاج في المنزل للوقاية أو لعلاج المصابين بأعراض خفيفة.

من جانب آخر، أعلن المدير العام لإدارة الصحة في بريطانيا سيمون ستيفنز، عن نية السلطات الصحية توفير هذا العلاج للمصابين، فـ”إنه سلاح يضاف إلى الترسانة الموجودة للقضاء على كوفيد 19″، على حد تعبيره.