وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تم الإعلان عن تعاون إيطالي إسرائيلي لإطلاق القمر الصناعي (ديدو 3) الى الفضاء.

وقد أطلقت من قاعدة كورو (غويانا الفرنسية) الى مدار الأرض خلال الليلة الماضية، الحاملة الفضائية الأوروبية فيغا، التي بنتها إيطاليا لأجل مهمة (VV16)، وقامت بتصميمها وبناؤها شركة (Avio) التي تتخذ من بلدة (كولّيفيرّو ـ منطقة القلاع الرومانية ـ ضواحي روما) مقراً لها.

وذكرت المصادر المعنية بالمشروع في بيان الخميس، أن “(فيغا) أطلقت 53 قمرًا صغيرًا في الفضاء على ارتفاعات مدارية مختلفة. وتشمل هذه الأقمار الصناعية العلمية الإيطالية الإسرائيلية (Cubesat Dido-3)، وهو مشروع فضائي مشترك يهدف إلى إجراء أربع تجارب في علمي الأحياء والعقاقير في ظروف جاذبية صغرى وفي مختبر يتم التحكم به من الأرض من خلال تطبيق على الهاتف المحمول”.

وبهذا الصدد، قالت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية إن “وصول القمر الصناعي الصغير (الذي يقل وزنه عن 6 كغم) إلى مداره، يعد أحد نجاحات التعاون المثمر في سياق الاتفاقية العلمية والتكنولوجية الصناعية بين إيطاليا وإسرائيل”، والذي “تم تطويره كجزء من مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، بمشاركة وكالتي الفضاء في البلدين”.

وأشار البيان الى أن “إيطاليا تحملت تكاليف الإطلاق والتثبيت في المدار، والذي بواسطة خدمة المهمة الفضائية الصغيرة للحاملة فيغا (Ssms)، والتي أنتجت أغلب قطعها صناعة الفضاء الإيطالية كما مولت تنفيذ المشاريع”.