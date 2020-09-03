مسؤول صحي إيطالي: الإستخفاف بدور الكمامات خطأ ارتكب في البداية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي أن “الخطأ الذي ارتكبناه في البداية كان التقليل من فائدة الكمامات”، فلقد “استخف بها العالم الغربي بأسره، وكانت إرشادات منظمة الصحة العالمية شديد التقلب بادئ ذي بدء”.

وقال نائب وزير الصحة بيرباولو سيليري، في تصريحات إذاعية الخميس، إن “المنظمة العالمية للصحة قالت في حزيران/يونيو الماضي إن الأسوأ لم يأت بعد”، بينما “كان من الأنسب قول مثل هذه الجملة في 31 من الشهر ذاته”.

هذا وقد تم بمبادرة من الكاتب والمعلق السياسي فيتوريو زغاربي ورئيس بلدية سوتري التابعة لبلدية فيتيربو (وسط)، إقرار تغريم من يرتدون الكمامات في البلدة، وبهذا الصدد، شدد سيليري على أن “هذا التعميم لم يكن ضروريًا”. واختتم بالقول إنه “استفزازي بالتأكيد ويعكر صفو المياه، فنحن جميعًا نحارب المشكلة نفسها”.