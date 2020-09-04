ستولتنبرغ يعلن بدء المحادثات التقنية العسكرية بين اليونان وأثينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن المحادثات التقنية بدأت بالفعل في مقر الحلف بين عسكريين يونانيين وأتراك لوضع آلية تفيد في تجنب اصطدام سفنهما ومرافئهما البحرية الموجودة في شرق المتوسط حالياً.

جاء إعلان يانس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع سفراء الحلف اليوم في بروكسل، مؤكداً أن المحادثات جاء بعد عدة اتصالات أجراها مع الطرفين، ولكنها لم تفض إلى نتائج بعد.

وحرص المسؤول الأطلسي على توضيح ماهية هذه المحادثات، قائلا “إنها محادثات فنية عسكرية تهدف لوضع آلية واضحة لخفض أخطار الاشتباك بين الطرفين في المنطقة وليست مفاوضات للبحث عن حل للمشاكل الأساسية المتعلقة بترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية”، حسب كلامه.

وتابع ستولتنبرغ القول: “عملنا مكمل للجهد الألماني الرامي إلى وضع اطار حوار لحل المشاكل الأساسية بين الطرفين، ونحن غير منخرطين في هذا الأمر ولكننا ندعمه”.

هذا ويرى ستولتنبرغ أن الحلف يؤمن فضاء مناسباً لأعضائه، وهنا اليونان وتركيا، لإقامة حوار والبحث عن حل للمشاكل.