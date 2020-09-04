ناتو يدين تسميم نافالني ويطالب بتحقيق دولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان حلف شمال الأطلسي بشكل حازم قيام السلطات الروسية بتسميم المعارض أليكسي نافالني باستخدام عنصر سام مؤثر على الأعصاب، واصفاً الأمر بـ”الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية وعدم احترام للحياة الإنسانية”.

هذا الموقف عبر عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع سفراء الحلف اليوم في بروكسل.

وأشار يانس ستولتنبرغ إلى وحدة صف الحلف في إدانة التصرف الروسي الذي يعد انتهاكاً لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وطالب الأمين العام للحلف موسكو بان تعمل على الكشف عن برامجها الخاصة بتطوير عناصر من فئة نوفيتشوك، وهي المادة التي استخدمت لتسميم نافالني، مبينا أن “على الروس التعاون مع تحقيق دولي مستقبل وتقديم المسؤولين عما حصل للعدالة”، وفق كلامه.

ولوح ستولتنبرغ باجراءات مشددة ضد روسيا، سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء مشاورات أعضاء الحلف بهذا الشأن، قائلا إنه “ليس هجوماً على فرد، بل على القيم الديمقراطية وهو خرق خطير للقانون الدولي يتطلب رداً دولياً”، كما قال.

يذكر أن روسيا عمدت سابقاً على تسميم العديد من معارضيها والمنشقين عن نظامها وقد قُتل بعضهم بالفعل.