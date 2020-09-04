المفوضية الأوروبية تحاول ضبط فوضى التعليمات الوطنية بشان السفر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قدمت المفوضية الأوروبية اليوم توصيات جديدة للدول الأعضاء في محاولة لتنسيق النظم المعمول بها لديها وضبط فوضى التعليمات الوطنية بخصوص السفر للخارج وسط تفشي وباء كوفيد 19.

وأشار كل من المفوض الأوروبي المكلف شؤون العدالة ديديه ريندرز، والمفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كرياكيدس، إلى أن هدف التوصيات الجديدة هو مساعدة المواطنين والحكومات على رؤية الأمور بشكل أوضح والمساهمة في تحقيق استقرار سوق النقل والسياحة داخل التكتل الموحد.

وتقترح المفوضية أن يأخذ أصحاب القرار بعين الاعتبار عدة معايير مثل عدد المصابين بكوفيد 19 في منطقة ما بالنسبة لكل 100000 من ساكنيها خلال الأسبوعين الأخيرين، وتقديم هذه النتائج تباعاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض.

في هذا الإطار، يشير المسؤولان الأوروبيان إلى ضرورة معاينة الوضع على أساس مناطقي وليس وطني تجنباً لمنع السفر إلى كامل أراضي دولة ما في حال كانت الحالة الوبائية في احدى مناطقها مقلقة.

واقترح ريندرز وكرياكيدس أن تضطلع المفوضية الأوروبية بتصنيف المناطق حسب مستوى خطورتها عبر عدة ألوان بدءاً من الأخضر حيث تقل نسب الإصابة المثبتة بعد التحاليل عن 3%، مروراً بالبرتقالي والأحمر.

كما توصي المفوضية المواطنين بإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم أو عند قدومهم من مناطق مصنفة خطرة.