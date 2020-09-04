خمس نجوم الإيطالية: نهاية سعيدة لمواطننا الموقف بمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعربت حركة خمس نجوم الإيطالية عن الرضا للنهاية السعيدة لقضية مواطنها الشاب كالوجيرو نيكولا فالينزا، الذي كان موقفاً في مصر.

وكان السلطات المصرية قد احتجزت المواطن الإيطالي (27 عاما) الذي يعمل في إسبانيا منذ 4 سنوات بمجال العلاقات العامة، بعد أن أوقفته الشرطة لغرض التحقيق معه لدى وصوله مطار القاهرة قادما من برشلونة.

وقال عضوا لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بمجلس النواب، البرلماني الأوروبي إيناتسيو كورّا والنائبة سيمونا سوريانو “يسعدنا أن نكون قد أسهمنا بإعادة مواطننا فالينزا، عندما اتصلنا به هاتفيا، كان متألقًا، لأنه أتيحت له فرصة عناق أحبائه مرة أخرى”.

وتابع كورّا وسوريانو، أن ” هذه أخبار رائعة نشكر عليها فريق عمل وزير الخارجية لويجي دي مايو، كادر الوزارة والسفير الإيطالي في مصر”.

وخلص عضوا خمس نجوم الى القول إنه “في هذه الأيام، كنا على اتصال دائم مع والد نيكولا ومحامي العائلة، وكذلك مع مكاتب (فارنيزينا)، واليوم يمكننا التحدث عن قصة بنهاية سعيدة”، مبينين أن “الاستماع إلى صوته المفعم بالحيوية والبهجة ارتياح كبير بالنسبة لنا”.