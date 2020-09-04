دي مايو: المهاجرون الوافدون من تونس سيعادون إليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن جميع المهاجرين الوافدين من تونس ستتم إعادتهم إليها.

واضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة مع نشرة (راي نيوز) الإخبارية، الجمعة، أن “القادمين من تونس سيعادون إلى وطنهم لأنه بلد آمن نريد أن نخلق معه فرصا جديدة للحوار والاستثمار”.

وأشار وزير الخارجية الى أن “لدينا شركات إيطالية هناك”، والتي “نحرص على مواصلة العمل معها”.

وعلى التحو ذاته، ذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “في ليبيا هناك مفهوم مختلف”، لكن “لدينا تعاونا ممتازا مع الحكومة الليبية لاحتواء تدفقات الهجرة، الى أن يتحقق السلام”، في هذا البلد.