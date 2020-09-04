إيطاليا: ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بكوفيد 19 في الـ24 ساعة الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن أعداد الإصابات بكوفيد 19 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكر التقرير اليومي للوزارة، الجمعة، أن “هناك 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”، مبينا أن “مجمل الحالات الإيجابية حالياً يبلغ 30,099″، وهي بزيادة بحاصل 1184 حالة”.

وذكر التقرير أنه “تم تسجيل 11 حالة وفاة منذ يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35518 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وكشفت المعطيات عن أنه “منذ يوم أمس تماثل 537 شخصاً للشفاء”، ليبلغ “إجمالي عدد المتعافين حتى اليوم 209,027 شخصاً”.