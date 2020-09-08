المفوضية الأوروبية ترحب بانضمام تيك توك لمدونة السلوك لمحاربة خطاب الكراهية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت المفوضية الأوروبية بقرار إدارة تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي بالانضمام إلى مدونة السلوك الأوروبية الخاصة بمكافحة خطاب العنصرية والكراهية.

واعتبر المفوض المكلف شؤون العدالة ديديه ريندرز، قرار الشركة بالالتحاق بمدونة السلوك الأوروبية خطوة إيجابية على طريق محاربة المحتوى غير القانوني على الانترنت.

وأشار ريندرز في تعليقه على الأمر، أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعاون قوي مع كبرى شركات الانترنيت لجعل البيانات الرقمية أكثر أمناً للجميع”.

وتعتبر الشركة المديرة لتطبيق تيك توك، الطرف التاسع الذي ينضم لمدونة السلوك الأوروبية (2016) بعد فيسبوك، مايكروسوفت، تويتر، يوتيوب، أنستغرام، سناب شات، ديلي موشن وتطبيق ألعاب الفيديو.

يذكر أن التقرير الذي أصدرته المفوضية في شهر حزيران/يونيو الماضي أظهر أن شركات الانترنت عاينت 90% من المحتويات التي تم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، وقامت بحذف 71% من المحتويات غير القانونية التي تحث على الكراهية والعنف.