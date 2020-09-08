وزير القدس الفلسطيني يثمن موقف الاجماع الأوروبي الرافض لهدم المنازل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – ثمن وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي “موقف الإجماع الأوروبي الداعي لوقف إسرائيل سياستها بهدم المنازل الفلسطينية وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية”.

وقال الهدمي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء، إن “الموقف الذي عبر عنه ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، جاء منسجما مع الموقف الفلسطيني”.

وكان الهدمي قد عقد في الأسبوعين الماضيين العديد من الاجتماعات مع ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دبلوماسية أوروبية حثهم خلالها على التحرك دبلوماسيا للضغط على إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية.

وقال الهدمي: “نثمن الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك والذي يؤكد على أن الاستيطان والتهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل هي إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ودعوته إسرائيل، قوة الاحتلال، إلى وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية”.

وجدد الهدمي التحذير من مخاطر تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ودعا وزير شؤون القدس الدول الأخرى في المجتمع الدولي لأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رفض سياسة هدم المنازل ودعوة إسرائيل لوقفها.