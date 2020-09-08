بوريل يرحب بالمبادرة المغربية بالشأن الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بمبادرة المغرب جمع كل من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب في بوزنيقة.

وأشار المسؤول الأوروبي اليوم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن المبادرة المغربية تأتي في الوقت المناسب وتصب في مسار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.

وتابع بوريل: “يبدو تصميم الأطراف المعنية على البحث عن حل سياسي للنزاع أمراً مشجعاً”.

يذكر أن مسؤولي الاتحاد كانوا قد أكدوا أكثر من مرة على ترحيبهم بأي مبادرة أو جهد دولي يؤدي إلى استئناف المحادثات السياسية أو العسكرية بين الأطراف الليبية تحت راية الأمم المتحدة وضمن اطار عملية برلين.