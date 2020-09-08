كونتي يؤكد لـ عون وقوف إيطاليا الى جانب لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت ـ شكر رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الرئيس اللبناني ميشال عون على استقباله، مؤكدا وقوف إيطاليا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.

ووفقا لموقع الرئاسة اللبناني، فقد “ركز كونتي على أهمية العلاقات الإيطالية اللبنانية التاريخية، وكذلك على عرض للمساعدات الإيطالية بعد الانفجار في مرفأ بيروت، مؤكدا استمرار الدعم للبنان في المسائل التي يحتاجها للنهوض من ازمته الراهنة”.

وأشار الى أن رئيس الحكومة الإيطالية “رحب بأي طلب يقدمه في هذا السياق، خصوصا في مجال إعادة اعمار الأبنية التراثية التي تهدمت او تضررت بفعل الانفجار من خلال ارسال خبراء متخصصين في المواضيع التراثية والاثرية”. وتمنى ان “ينجح لبنان في اجتياز الازمة التي يمر بها، مشيرا الى انه توقف عند دعوة الرئيس عون لاعلان لبنان دولة مدنية”.

ولدى انتهاء الاجتماع، دون جوزيبي كونتي الكلمة التالية في سجل الشرف: “ازور بيروت اليوم لاعبر عن كامل تضامن إيطاليا وصداقتها التاريخية تجاه لبنان والشعب اللبناني. تبقى إيطاليا بقوة الى جانب لبنان وتدعم جهود إعادة اعمار بيروت على اثر الانفجار الأليم في شهر آب واطلاق مسار مستدام يعمه الازدهار”.

ثم ادلى الرئيس كونتي للصحافيين بالبيان الاتي: “ان زيارتي اليوم الى بيروت هي لتأكيد الصداقة التاريخية بين إيطاليا ولبنان وقرب إيطاليا من لبنان ومن شعبه في هذا الوقت العصيب الذي يمر به خصوصا بعد الانفجار في مرفأ بيروت. واني اتقدم بأحر تعازي الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي الى لبنان حكومة وشعبا على اثر هذا الحادث الذي هز ليس لبنان فحسب بل الاسرة الدولية باجمعها”.

وأضاف: “هناك تقليد قديم وهو العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها اواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين. ويمكنني في هذا الاطار القول انه تمت إعادة احياء هذه العلاقات وهذا التعاون بعد انفجار المرفأ. لقد كانت إيطاليا وستبقى في الخطوط الامامية خصوصا في اطار الاستجابة في هذه المرحلة أي مرحلة الطوارئ، ولكن ليس فقط فيها بل في مرحلة إعادة الاعمار المقبلة. لقد تدخلنا على الفور وذلك من خلال الدفاع المدني الإيطالي ومن خلال ارسال المساعدات الصحية والطبية الى لبنان.”

وتابع: “لقد اطلقت ايطاليا على الفور عملية إنسانية اطلق عليها اسم “طوارئ الأرز” وفي اطار هذه العملية أرسلت الى لبنان مستشفى ميدانيا عسكريا بقدرات متطورة جدا ويتضمن غرفة للعناية الفائقة. كما تم ارسال فرق من فوج الهندسة في الجيش الإيطالي للمساهمة في عملية إزالة الركام في المرفأ. وقد حان الوقت للنظر الى الامام بالرغم من المآسي والالام، كما حان الوقت لبناء الثقة بين المواطنين انفسهم وأيضا بينهم وبين المؤسسات. كذلك، حان الوقت لكتابة صفحة جديدة في تاريخ لبنان”.

وقال الرئيس كونتي “اعرف ان هذا يشكل تحديا كبيرا جدا، ويمكن ان تلتزم السلطات اللبنانية بمسار تجددي للمؤسسات وللحوكمة، وهذه مطالب تطالب بها هيئات المجتمع الدولي والمواطنون منذ زمن. ان إيطاليا تحترم سيادة الشعب اللبناني وستبقى بقربه وهي تأمل ان يتم تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن وذلك من اجل اطلاق عملية إعادة الاعمار وان يكون هناك أيضا برنامج إصلاحي يستجيب للمطالب المحقة للمواطنين وللمجتمع المدني. لقد عبرت عن موقفي هذا لفخامة الرئيس وساتكلم عن هذه الاعتبارات مع المسؤولين اللبنانيين الاخرين الذين سوف التقيهم. وإيطاليا سستساهم بدعم استقرار النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان”.

وخلص رئيس الوزراء الى القول إنه “يحق للبنان ان يكون له مستقبل ينعم فيه بالسلام والازدهار لكن يجدر أيضا بناء هذا المسار لكي ينعم لبنان بهذا المستقبل المزدهر ويعمه السلام. ويمكن للبنان ان يعتمد على إيطاليا وعلى دورها في الاتحاد الأوروبي وفي الاسرة الدولية”.

هذا وقد ضم الوفد المرافق للرئيس كونتي: السفيرة الإيطالية في لبناننيكوليتّا بومباردييري، والمستشار السياسي للرئيس كونتي السفير بيترو بيناسي، والمستشار العسكري الاميرال كارلو ماسّاليي، والمستشارة ديبورا ليبري، والمستشارة روبرتا دي ليتشي، والمترجمة مادونا الحكيم.

وحضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشارون العميد بول مطر ورفيق شلالا واسامة خشاب.