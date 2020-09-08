برلماني إيطالي معارض: كونتي يدل لبنان على طريق التصويت، نحن أيضا بحاجة لذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض متهمكا، إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “يدل لبنان على الطريق الى التصويت”، مشيرا الى أن “نحن أيضا بحاجة لذلك”.

وفي تعليق على صفحته في (فيسبوك) الثلاثاء، كتب عضو مجلس النواب من حزب الرابطة ورئيس كتلته في اللجنة المالية بالمجلس، جوليو تشينتيميرو، أن ​​”رئيس الوزراء كونتي، متأخراً أكثر من شهر، يزور بيروت اليوم، ومن خلال صحيفة (أورينت لوجور) الناطقة بالفرنسية، يدل اللبنانيين على طريق الديمقراطية، بقوله: إن هناك حاجة لحكومة تتمتع بثقة شعبية”.

وتابع “لا يصدق أن مثل هذه الكلمات يقولها ذاك الذي لم يصوت عليه أحد، من حرم البرلمان من وظائفه بضربات سحب الثقة وبمراسيم رئاسة الوزراء، ويستمر بتأجيل موعد انتخابات محتمل بلعبة قوة عديمة الجدوى تلحق الضرر بالبلاد”.

وخلص برلماني الرابطة الى القول: “عزيزي كونتي، كن عقلانيا، استقل، فإن إيطاليا أيضا تحتاج إلى حكومة تتمتع بتفويض شعبي”.