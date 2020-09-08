إيطاليا: ارتفاع طفيف بإصابات كوفيد و10 وفيات في الـ24 ساعة الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن عودة عدوى كوفيد 19 لارتفاع طفيف في أنحاء البلاد مقارنة في الساعات الـ24 الأخيرة مقارنة بيوم أمس.

وفي التقرير الصحفي اليومي للوقوف عند وضع تفشي فيروس كورونا، ذكرت الوزارة أنه “كان هناك 1370 حالة إصابة جديدة”، وهكذا “يرتفع مجموع الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بكوفيد 19 منذ بداية حالة الطوارئ، إلى 280153”.

وذكرت الوزارة في معطياتها المنشورة على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “تم تسجيل عشرة ضحايا جدد في الـ24 ساعة الماضية”، بينما “يقبع 143 شخصًا في العناية المركزة، أي بزيادة بحالة واحدة فقط عن يوم أمس”.

وأشار التقرير الى أنه “لا توجد مقاطعة خالية من الإصابات في البلاد منذ يوم أمس”، وأنه “أجري 92403 من تحاليل الكشف عن الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد بذلك الى 9,364,213 مسحة منذ بداية حالة الطوارئ”. فيما “تعافى 563 شخصاً من الأعراض منذ أمس، ليصبح المجموع الإجمالي 210,801 منذ بداية حالة الطوارئ”.