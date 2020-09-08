إيطاليا: وزيرا الصحة والداخلية يشكلان فريق عمل لتعديل مراكز الهجرة بصقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – شكل كل من وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي ووزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتعديل أوضاع المراكز الخاصة باستقبال المهاجرين في اقليم صقلية، جنوب البلاد.

وجاء في بيان مشترك للوزيرين أن الفريق “مكون من موظفين صحيين، عناصر شرطة، رجال إطفاء وأفراد من مكتب الصحة البحرية والجوية والحدودية، لضمان دعم ولاة محافظات مقاطعة صقلية المهتمين بتنفيذ التدخلات اللازمة لتكييف مرافق استقبال المهاجرين”.

وذكر البيان أن “تنفيذ التدخلات يرتبط بحالة الطوارئ الصحية لجائحة كوفيد 19، والتي تتطلب اعتماد تدابير وقائية صارمة تهدف إلى احتواء مخاطر العدوى، وفقًا للإشارات الواردة في الدلائل الإرشادية الوطنية للنظافة والتوجيهات الصحية”.

وأشار الى أنه “في هذا السياق، سيعمل فريق العمل وفقًا لجدول زمني للتدخلات، والذي سيضمن على أي حال، الأولوية للنقطة الساخنة في لامبيدوزا، التي توشك عمليات افراغها على الانتهاء”.