أوروبا تنظم مساعداتها بعد حريق مخيم موريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت السلطات المعنية في المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل التعامل مع كارثة حريق مخيم موريا للاجئين على جزيرة لسبوس اليونانية.

وقد أدى الحريق الهائل الذي اندلع قبل أيام قليلة إلى تدمير المخيم بشكل شبه كامل وتشريد سكانه الـ12700 ما بين طالب لجوء ومهاجر، ومن بينهم 4 آلاف طفل ومراهق.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد العمل على تمويل عمليات نقل الأطفال والمراهقين من الجزيرة إلى البر اليوناني لايوائهم.

كما وجهت ألمانيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، طلباً للدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها والعمل على تقاسم المهاجرين الموجودين في موريا.

وفي حين أعلنت فرنسا عن نيتها تحمل جزء من العبء، بدت النمسا متحفظة على استقبال أي مهاجر، “إذا أفرغنا المخيم سيمتلئ من جديد”، حسب تصريح وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ.

لكن الوزير أكد أن بلاده ستعرض أموالاً على اليونان لشراء مساعدات إنسانية واغاثية للمشردين.

هذا وتطالب منظمات غير حكومية معنية بشؤون المهاجرين المؤسسات الأوروبية بالعمل على معالجة أوضاع المخيمات على الجزر اليونانية بشكل جذري.

وتصف المنظمات بـ”غير الإنساني” الوضع في المخيمات، مشيرة إلى موريا بوصفه الأسوأ، حيث فاق عدد سكانه أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية، وحسب أطباء بلاد حدود، فقد “تفرق كثير منهم في أنحاء مختلفة من الجزيرة، ما يجعل من العسير الوصول إليهم”.