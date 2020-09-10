كاهن إيطالي: سياسات الهجرة عنصرية بحتة ولا تزال المراسيم الأمنية سارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف كاهن إيطالي بـ”العنصرية البحتة تلك المراسيم الأمنية” لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، والتي لا تزال سارية.

جاء ذلك على لسان ذكّر عضو رهبنة كومبوني الإرسالية، الأب أليكس تزانوتيللي، الذي قرر عيش يوم جديد من الصيام “لأجل تحقيق العدالة تضامنا مع المهاجرين”، والاحتجاج أمام مبنى البرلمان الإيطالي لحث الحكومة على التحرك.

وأوضح الأب تزانوتيللي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، أن “الصوم الاحتجاجي يأتي لأنه لم يتم تحقيق سوى القليل جدًا مما وعدت به حكومة كونتي 2 في مجال الهجرة”.

وتابع “لا تزال المراسيم الأمنية (العنصرية البحتة) قائمة، والموانئ الإيطالية مغلقة، وغالبًا ما تُمنع سفن المنظمات غير الحكومية لأسباب غير مجدية من العمل في عرض البحر المتوسط​​”، حيث “بقيت ناقلة النفط الدنماركية (إيتيان) التي أنقذت 27 مهاجراً، تنتظر منذ شهر الوصول إلى ميناء لإنزالهم”.

ومن الواضح أن فكر الكاهن يذهب إلى أولئك الذين ما يزالون يموتون في عرض البحر، وذلك “دون أن ننسى مئات القتلى في البحر هذا الصيف، لعدم استجابى أي حكومة لندائهم اليائس للمساعدة”. وأكد القول: “حان الوقت للحكومة الإيطالية لوقف تمويل خفر السواحل الليبي المسؤول عن الجرائم المروعة”.

وخلص المبشر الكومبوني الذي أعلن الصوم تضامناً مع المهاجرين، الى القول إنه “لا يمكننا قبول هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان”.