بلجيكا: 5 وفيات جديدة وارتفاع اعداد الإصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني لإدارة الأزمات تسجيل 5 وفيات و550 إصابة بكوفيد 19 في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تأتي هذه الأرقام التي نشرها المركز في تقريره اليومي لترفع عدد الإصابات الاجمالية بالوباء إلى 89691 ألف إصابة وعدد الوفيات إلى 9917 حالة منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

ويلاحظ التقرير ارتفاع حالات المصابين الذي يحتاجون لعلاج في المشافي، إذ تم قبول 23 مصاباً أمس و40 خلال اليوم الذي قبله، ما يعني أن مشافي البلاد المتخصصة استقبلت ما يقارب 20 ألف مصاب منذ بداية انتشار الوباء.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المركز الدكتور ايف فان لاتيم أن سبب ارتفاع حالات الإصابة يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد الكشوفات اليومية وكذلك افتتاح المدارس وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم.