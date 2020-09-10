الخارجية الإيطالية: استعداد لزيادة مساهماتنا ببرنامج الأغذية العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – زارت نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري مقر برنامج الغذاء العالمي (Wfp) في روما والتقت بالمدير التنفيذي ديفيد بيسلي.

وقالت مذكرة لوزارة الخارجية، إن الاجتماع أكد التقارب بين الإجراءات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التي يتبعها وفقًا لمهمته المتمحورة حول الأمن الغذائي، وأولويات هيئة التعاون الإيطالي”، كما “سمح بتبادل مثمر للآراء حول التدخلات الجارية لبرنامج الأغذية العالمي من أجل الأمن الغذائي في مناطق الأزمات الرئيسية، وكذلك بدعم من قبل إيطاليا”.

وأبدت نائبة الوزير “نية إيطاليا زيادة المساهمة المالية الإجمالية للوكالة لعام 2020، ولا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، كدليل ملموس على الدعم الإيطالي لعمل الوكالة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لبلادنا”.

ووفقا لبيان قصر (فارنيزينا) فقد “شكر بيسلي الحكومة الإيطالية على حسن الضيافة التي قدمتها لبرنامج الأغذية العالمي وللمساهمة الكبيرة في أنشطة الوكالة. ثم اتفق مع ديل ري على الاهتمام بزيادة التعاون في المجال بين التعاون الإيطالي وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك في السياق الدولي والأوروبي الأوسع”.