المفوضية الأوروبية ترفض أي حديث عن مسؤوليتها في حريق مخيم موريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – فندت المفوضية الأوروبية كافة “الادعاءات” القائلة بتحملها جزء من مسؤولية الحريق الذي وقع في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة لسبوس اليونانية، مشيرة إلى أنها بذلت كل جهد ممكن لمساعدة اليونان على إدارة هذا الملف.

وقد أثار حريق مخيم موريا للمهاجرين تساؤلات عديدة حول حسن استخدام الأموال الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للسلطات اليونانية وللمنظمات والوكالات الأممية العاملة في الميدان، وكذلك حول سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية.

في هذا الإطار، دافع المتحدث باسم الجهاز التنفيذي بشدة عن آليات المراقبة المالية المتبعة من قبل مؤسسات الاتحاد لضمان حسن استخدام أموال دافع الضرائب الأوروبي، واصفاً إياها بـ”المحكمة والصارمة والهادفة لمنع أي حالة فساد”.

وأوضحت المفوضية أنها قدمت لليونان منذ عام 2015 وحتى الآن مساعدات مالية وصلت إلى 2,6 مليار يورو بالإضافة إلى مساعدات عملية ونصائح لتعديل قوانينها الخاصة بالهجرة واللجوء.

أما بشأن الأموال الممنوحة للوكالات الأممية والتي لا تخضع لمعايير الرقابة الأوربية، أشار ايريك مامير: “عندما نوقع عقد تمويل مع وكالة أممية نكون على دراية وثقة بفاعلية نظامها الرقابي على الأموال”.

واعتبر مامير أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي ازدواجية العمل فيما يتعلق بمراقبة استخدام الأموال الممنوحة للوكالات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة.

هذا ومن المفترض أن تعلن المفوضية قريباً عن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، والذي تأخر صدوره لعدة أشهر.