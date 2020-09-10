كاريتاس تخشى توترات بين سكان موريا والمجتمع المحلي في ليسبوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت منظمة كاريتاس (الفرع الأوروبي)، عن قلقها العميق من إمكانية حدوث توترات بين نزلاء مخيم موريا والسكان المحليين على جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن فرار العديد من نزلاء المخيم اثر الحريق الذي اندلع فيه قبل يومين وانتشارهم في مختلف أنحاء الجزيرة قد يثير حالة من الفزع لدى سكان ليسبوس خاصة مع تفشي وباء كوفيد 19.

وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الانسان مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالعمل على تأمين أماكن إيواء بديلة ومستقرة لهؤلاء المنكوبين.

هذا وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت استعدادها لتمويل نقل 400 طفل ومراهق غير مصحوبين بذويهم من سكان المخيم إلى البر اليوناني، فـ”لا يزال مصير آلاف الأشخاص غير واضح”، حسب بيان كاريتاس.

وشددت كاريتاس على ضرورة أن يتضمن ميثاق الهجرة واللجوء المفترض أن تعلنه بروكسل قريباً آلية عادلة وواضحة لتقاسم المسؤوليات بين الدول.

وأطلقت المنظمة نداء لأطراف المجتمع المدني لتقديم مزيد من المساعدات للهيئات الأممية العاملة ميدانياً على الجزر اليونانية خاصة ليسبوس.