المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تدعو لضبط النفس بعد حريق موريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس والامتناع عن إجراءات وخطابات تزيد التوتر في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد حريق مخيم موريا.

وعبرت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، عن شعور الهيئة التابعة للأمم المتحدة بالصدمة والألم نتيجة اندلاع حريق في مخيم موريا يوم الثامن من الشهر الجاري وحرائق أخرى بعده أدت إلى تشريد الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء والحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في جزيرة ليسبوس.

ووصفت المسؤولة الأممية الوضع بـ”الشديد الصعوبة”، موضحة أن السلطات المحلية تعمل على إيجاد ترتيبات مأوى فورية للمتضررين.

وناشدت المنظمة الأطراف المعنية البحث عن حلول طويلة الأمد للمهاجرين وطالبي اللجوء في موريا ومواقع أخرى على الجزر اليونانية، وقالت إن “على الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد تقديم مزيد من الدعم في عمليات نقل الأطفال والمراهقين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر”، حسب المتحدثة.

كما رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالإعلانات الصادرة عن الدول الأوروبية بشأن استقبال اعداد من مهاجري موريا لديها.