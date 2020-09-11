دي مايو: فلنركز الآن على كيفية إنفاق أموال صندوق التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “دعونا نركز على صندوق التعافي وعلى أفضل السبل لإنفاق هذه الأموال” القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة الجمعة، أنه “فلنبدأ بانفاق هذه الاموال التي لا يعطينا إياها الاتحاد الاوروبي نقدا في حقيبة”، بل “يجب أن نحصل عليها من خلال تقديم مشاريع لرقمنة الأعمال، الاستثمارات في البيئة والبنية التحتية، وهذا يعني العمل”.

وأكد دي مايو أن “هناك أشخاصًا في إيطاليا يتركون أبناءهم يدرسون مدى الحياة ثم يرونهم عاجزين عن العثور على عمل” ، مشددًا على أنه “يجب أن ننتهز هذه الفرصة”.

أما من ناحية آلية الإستقرار الأوروبية (Mes)، فقد ذكر الوزير أن “بحث هذا الأمر يمثل فرصة لخلق توتر في الأغلبية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية متسائلا: “عقلانيًا، لماذا نتحدث عن مزيد من الأموال بينما يتعين علينا الآن استلام أكثر 200 مليار يورو، اعداد المشاريع والتأكد من إنفاقها على الأعمال وخلق فرص العمل؟”.