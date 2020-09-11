بوريل يهاتف بوريطة بشأن الحوار الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجرى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تناول بشكل خاص آخر تطورات الأزمة الليبية.

ورحب المسؤول الأوروبي بمبادرة المغرب دعوة الأطراف الليبية للحوار في بوزنيقة، فقد “فتحت المبادرة المغربية آفاقاً هامة للحوار بين الليبيين”، على حد قوله.

وتوافق المسؤولان الأوروبي والمغربي على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، موضحاً أن الاستقرار في ليبيا يعد عاملاً أساسياً بالنسبة لاستقرار وازدهار منطقة المغرب بكاملها، وهو ما يوليه الأوروبيون أهمية قصوى.

كما ناقش بوريل مع بوريطة مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية وكيفية تدعيم الشراكة الأوروبية – المغربية وقضايا إقليمية أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد سابقاً أنه ينظر بإيجابية لاي مبادرة أو جهد دوليين يهدفان إلى حلحلة الوضع في ليبيا والتوجه نحو حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة وضمن إطار عملية برلين.