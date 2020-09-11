مسؤول دفاعي إيطالي لمناسبة 11/9: محاربة الإرهاب الدولي أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول دفاعي إيطالي إن “الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001، تاريخ لا ينسى، غيَّر العالم إلى الأبد”.

وكتب وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو في مذكرة، الجمعة، أن “ما يقرب الـ3 آلاف شخص فقدوا حياتهم في الهجوم الإرهابي على البرجين التوأمين”، في إشارة الى مقر مركز التجارة العالمي.

وتابع “فكر ألم صادق لأجل الضحايا، وعناق أقوى لعائلاتهم ولكل أولئك الذين عاشوا تلك المأساة ويعيشون ألمها كل يوم.”

وخلص توفالو الى القول إن “مكافحة الإرهاب الدولي لا تزال أولوية للجميع، والاستخبارات هي الأداة الرئيسية لمنع وحماية الأمن القومي لكل بلد، وبالتالي الأمن الجماعي”.