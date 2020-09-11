برلماني إيطالي: على وزارة الداخلية رفض تخصيص حافلات للبيض فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن على وزارة الداخلية أن ترفض تخصيص حافلات للمواطنين البيض فقط.

وأعلن زعيم كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة النقل بمجلس النواب دافيدي غاريليو، أن “اقتراح حزب الرابطة في محافظة بيرغامو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، المرفوع للقضاء رسميًا، بمنع طالبي اللجوء من استخدام خدمة النقل العام، هو عمل عنصري خطير للغاية يجب رفضه دون مساومة”.

وأشار البرلماني الديمقراطي الى أنه “لتجنب الازدحام في الحافلات أيضا، يجب توسيع المناقصات وتعزيز الخدمات وعدم التذرع بمعايير عرقية عفا عليها الزمن والحنين إلى الماضي”. وذكر غاريليو أن “بيرغامو وأراضيها لا تستحق استغلال كوفيد 19 للأغراض الانتخابية أيضًا، لأن المعهد العالي للصحة قد أقر بأن ثقل المهاجرين على زيادة الإصابات، ضئيل”.

وخلص البرلماني المنتمي للحزب الشريك بالإئتلاف الحاكم، الى القول إنه “لرصد هذه القضية المزرية، سأقدم مساءلة برلمانية لوزيرة الداخلية”، لوتشانا لامورجيزي.