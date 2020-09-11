تاياني في ذكرى 11 أيلول: لن نوقف القتال ضد الإرهاب الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، في ذكرى الـ11 من أيلول/سبتمبر، إنه “لن نوقف القتال ضد الإرهاب الإسلامي”.

في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، استذكر تاياني الهجمات ضد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، قائلا: “قبل تسعة عشر عامًا، تغيّر تاريخ العالم في الولايات المتحدة. إنها صور لا تمحى من ذاكرتي ومن ذاكرتنا جميعًا”.

واختتم مؤكدا، أنه “لن نتوقف أبدا من محاربة الإرهاب الإسلامي الذي يريد تدمير قيمنا”.

من جانبه، كتب وزير الدفاع لورنزو غويريني في تغريدة: “11 أيلول/سبتمبر قبل 19 عامًا، غيّر حياتنا إلى الأبد”، مؤكدا أن “إحلال الأمن ومكافحة الإرهاب سيظل من بين أولوياتنا”.

وخلص غويريني الى القول: “لكن أفكاري اليوم تذهب أولاً وقبل كل شيء إلى الضحايا وعائلاتهم وللشعب الأمريكي بأسره”.