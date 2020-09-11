كاريتاس إيطاليا توسع نطاق دعمها في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن فرع إيطاليا لمنظمة (كاريتاس) توسيع دعمه للشعب اللبناني، بعد أكثر من شهر بقليل من الانفجار في بيروت الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص، تشريد 300 ألف، إصابة 6500 بجروح، تدمير 50 ​​ألف منزل، وتضرر 120 مدرسة.

وبفضل التبرعات المتلقاة ومساهمة بمبلغ مليون يورو من الأموال المستحصلة من نسبة الثمانية بالألف التي يخصصها المواطنون للكنيسة الكاثوليكية أثناء دفعهم ضريبة الدخل السنوية، وسعت كاريتاس إيطاليا دعمها لفرعها اللبناني التي، بعد خطة إسعافات أولية لعشرات آلاف الناس بالغذاء، الضروريات الأساسية، الرعاية الصحية والدعم النفسي بفضل حشد مئات المتطوعين، أطلقت برنامجًا جديدًا للأشهر الثمانية عشر القادمة.

وكما أوضحت كاريتاس في مذكرة، فإن الهدف هو “الوصول إلى حوالي 7 آلاف أسرة تشتمل على 36 ألف شخص، وسد الاحتياجات الفورية، بل وتقديم دعم للتعافي على المدى المتوسط”.