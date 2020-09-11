إيطاليا: أكثر من 1600 إصابة جديدة بكوفيد و10 وفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه “حدثت 1616 إصابة جديدة و10 وفيات في الـ24 ساعة الماضية بكوفيد 19.

وفي أحدث معطيات صدرت عن الوزارة والمنشورة على موقع الدفاع المدني أيضا، جاء أنه “كان هناك 1597 حالة إصابة يوم أمس، في حين أن عدد الضحايا لم يتغير”.

وأشار تقرير الوزارة اليومي الى أنه “أجري 98،880 تحليل كشف اليوم في إيطاليا، وهو رقم يتماشى مع الرقم المسجل في اليوم السابق، عندما كانت هناك 94186 مسحة”، بينما “تم إجراء 9,554,389 اختبارًا منذ بدء حالة الطوارئ، منها 1,775,670 في مقاطعة لومبارديا وحدها”، وهي الأكثر تضررا بالجائحة.

واشارت الوزارة الة “نمو مرضى العناية المركزة الى 175″، وهم أكثر بحاصل 11 عن يوم أمس”. واختتتمت بالقول إنه “منذ بداية حالة الطوارئ، تماثل للشفاء 212,432 شخضاً”، منهم “547 في الـ24 ساعة الماضية”.