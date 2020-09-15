بلجيكا: ارتفاع بإصابات كورونا خاصة بين الشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجل المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية ارتفاعاً حاداً في اعداد الإصابات بكوفيد-19 خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بين الشباب.

وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى أن متوسط عدد الإصابات المسجلة في الفترة ما بين 5 إلى 11 أيلول/سبتمبر الجاري بلغت 746,3 يومياً، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 51% عن الأسابيع الماضية.

ولاحظ المركز أن العنصر الشاب هو الأكثر تأثراً بالجائحة في الفترة القياسية ذاتها، فقد تم احصاء 1070 تتراوح أعمارهم بين 20-29 عاماً، و 290 مصاباً فوق الستين عاماً، 163 أخراً ممن تجاوزا السبعين.

وأكد المركز أيضاً استمرار ارتفاع معدلات المرضى الذين يحتاجون للعلاج في المشافي، في حين بقي عدد الوفيات ثابتاً نسبياً.

أما بالنسبة للأرقام اليومية فقد تم تسجيل 851 إصابة جديدة و2 وفاة ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 94306 وعدد الضحايا إلى 9927 شخصاً.