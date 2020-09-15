الدين العام الايطالي يفوق 2.5 تريليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أفاد منشور صدر عن المصرف المركزي الايطالي اليوم الثلاثاء بأن الدين العام سجل معدلات قياسية جديدة حيث بلغ في شهر تموز/يوليو الماضي 2560.5 مليار يورو بزيادة 29.9 مليار مقارنة بحزيران/يونيو.

وبهذا الصدد، اكد وزير الاقتصاد والمالية روبرتو غوالتييري خلال جلسة استماع في مجلس النواب بشأن صندوق التعافي الاوروبي ، “النية لتحقيق انخفاض كبير في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط في العام الأول من بداية التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، الذي نأمل أن يكون في عام 2021”.

وأردف الوزير، الذي نفى رغبة الحكومة في استخدام موارد صندوق التعافي لخفض الضرائب، “نريد أن يستمر الانخفاض في السنوات اللاحقة من أجل العودة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة وتحقيق مزيد من الانخفاض في الدين العام على المدى البعيد”.