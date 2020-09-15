ايطاليا: مقترح لخفض فترة الحجر الصحي لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –اقترح نائب وزير الصحة الايطالي، بييرباولو سيليري خفض فترة الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الى عشرة أيام أو اسبوع واحد، واجراء مسحات اختبار (PCR) الزامية في نهاية هذه المدة.

وتفرض ايطاليا الحجر الصحي لمدة اسبوعين على المصابين ومخالطيهم وعلى القادمين من بلدان تشهد تفشيا كبيرا للجائحة.

وأعلن المسؤول الايطالي في تصريحات صحفية أنه عرض اقتراحه على اللجنة العلمية-التقنية الايطالية، التي اجتمعت اليوم حول هذا الموضوع. وقال سيليري في تصريحات صحفية “آمل أن يتم قبول هذا الاقتراح”.

وشدد نائب وزير الصحة على أنه “يجب أن نتوخى الحذر دائمًا حتى يختفي الفيروس وعندما يكون هناك لقاح أو مناعة قطيع”. واردف “حتى ذلك الحين، يجب احترام التدابير الصحية” الخاصة بالجائحة.