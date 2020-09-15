ايطاليا: 9 وفيات بكورونا و1229 اصابة بالفيروس خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء عن 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 1229 حالة ايجابية جديدة للفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس الاثنين عن 14 وفاة و1008 اصابة.

ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي ضحايا الجائحة، منذ بداية تفشيها في شباط/فبراير الماضي، الى 35 ألفا و633.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 39 ألفا و712.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 214 ألفا و645، بعد أن تماثل 695 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 289 ألفا و990.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألفين و222 (اثر قبول 100 آخرين)، بينما ارتفع عدد مرضى غرف العناية المركزة الى 201 مريضا، بزيادة قدرها 4 مرضى جدد بين أمس واليوم.