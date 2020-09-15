دعوة برلمانية للحكومة لمطالبة بكين بتوضيحات عن جمع بيانات شخصية لمواطنين ايطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت القيادية في الحزب الديمقراطي الايطالي، لاورا بولدريني أن برلمانيي حزبها تقدموا بطلب مساءلة للحكومة من اجل اتخاذ إجراءات للحصول على توضيحات من السلطات الصينية حول جمع شركة (Zhenhua Data) قائمة بيانات شخصية لحوالي 2.4 مليون مواطن أوروبي، بينهم ايطاليون.

وقالت بولدريني في تصريح صحفي أن القائمة المعنية “تضم أكثر من 4000 إيطالي، بمن فيهم أنا أيضا، يبدو أن شركة (Zhenhua Data) جمعت بياناتهم الشخصية. وهؤلاء هم سياسيون ورجال أعمال وشخصيات عامة وحتى أشخاص لديهم صلة بالمنظمات الإجرامية”.

واردفت بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الايطالي “ما يبرز في هذا الشأن يثير القلق سواء من حيث حماية البيانات الشخصية أو من حيث التدخل غير المبرر في حياة مواطنينا”. وقالت “نحن بحاجة وفي اقرب وقت إلى أقصى درجات الوضوح” بهذا الصدد من جانب السلطات في بكين.

ويشارك الحزب الديمقراطي في الائتلاف الايطالي الحاكم مع حركة خمس نجوم، التي تتمتع بعلاقات قوية مع الصين.

وبناء على على تتقارير نشرتها وسائل اعلام دولية مختلفة، من بينها صحيفة (إل فوليو) الايطالية، فإن (Zhenhua Data) ومقرها مدينة شينغن، جمعت بيانات شخصية من مصادر مفتوحة وشبكات إجتماعية، لحوالي 2.4 مليون مواطن أوروبي.