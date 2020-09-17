الرئيس الايطالي يشكر نظيره الألماني لدور بلاده “الحاسم” باقرار صندوق الانعاش الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- تقدم رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا بالشكر لألمانيا لموقفها “الحاسم” في التوصل الى توافق أوروبي بشأن التدابير المالية والاقتصادية لمرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19.

وقال ماتاريلا، في أعقاب اجتماع مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير بمدينة ميلانو الخميس “كان موقف ألمانيا في أوروبا لإيجاد حلول لأزمة ما بعد كوفيد-19 حاسمًا. نتذكر جميعًا مبادرة برلين وباريس لإنشاء ما أصبح الآن صندوق الإنعاش الاوروبي، وبمساعدة إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، تجاوزنا الكسل والمقاومة داخل التكتل الموحد”.

وأضاف ماتاريلا “هذا الافق يدفعنا إلى مضاعفة جهود الصداقة والتعاون لتكثيف التزامنا” داخل أروقة الاتحاد الاوروبي.

وقال “أود أن أشكر الرئيس شتاينماير على موقف ألمانيا في سياق حالة الطوارئ المتعلقة بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية للوباء. كانت العواقب وخيمة في العديد من البلدان، وتضررت أوروبا بأكملها”. وأردف “في هذا الظرف، تمكن الاتحاد الأوروبي من اعادة اكتشاف إلهاماته التي نشأ من أجلها والإحساس الكبير بالتضامن والمستقبل المشترك، والذي يتعين الحفاظ عليه وتطويره”.