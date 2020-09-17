وزير إيطالي: لميثاق الهجرة الأوروبي دور بتعديل مرسوم سالفيني الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي إنه يمكن أن يكون لميثاق الهجرة واللجوء الجديد للمفوضية الأوربية، والمقرر إعلانه الأسبوع المقبل، نفس وزن صندوق التعافي.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أضاف وزير الشؤون الأوروبية

حول ميثاق الهجرة الذي أعلنت عنه رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين، أنه “إذا قطعنا هذا الشوط حتى النهاية، فستكون هذه هي الخطوة التاريخية الثانية للاتحاد منذ بدء حالة طوارئ كوفيد 19″، معتبراً صندوق التعافي الخطوة الأولى.

وأوضح الوزير بالقول: “لأنه (الميثاق) سيعترف بأن عمليات الإنقاذ في البحر مشكلة أوروبية، وليست إيطالية أو إسبانية أو يونانية فقط”، مما “يتيح تجاوز النظام الذي تفرضه اتفاقيات دبلن، وإدارة أكثر كفاءة لتدفقات الهجرة، سواء أكانت تلك الصادرة أم الواردة”.

وحول حقيقة أن الحكومة لم تضع يدها بعد على المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني واستمرار الاتفاقيات مع ليبيا، أشار أميندولا الى أن “الميثاق إذا تحقق، يمكن أن يجعل أوروبا رائدة مرة أخرى”، مختتما بالقول: “كما سيسهم بإعطاء أثر أكبر لتعديل مراسيم سالفيني الأمنية”.