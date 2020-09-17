الحزب الديمقراطي ينتقد امتناع حزب الرابطة عن التصويت بالبرلمان الاوروبي لإدانة لوكاشينكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد الامين العام للحزب الديمقراطي، نيكولا تزينغاريتي امتناع نواب حزب الرابطة (معارضة) في البرلمان الاوروبي عن التصويت لصالح قرار يدين الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب زعيم الحزب، شريك حركة خمس نجوم بالائتلاف الحاكم في ايطاليا، في تغريدة بمنصة (تويتر): “امتنع حزب الرابطة عن إدانة ديكتاتور… ياللسوء”.

وصوت الجهاز التشريعي الاوروبي باغلبية كبيرة في وقت سابق الخميس (574 من مجمل 693 برلمانيا) لصالح قرار قضى بعدم الاعتراف بفوز الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بولاية جديدة في انتخابات جرت في الشهر الماضي، كما أوصى بفرض عقوبات على النظام الحاكم في مينسك.

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