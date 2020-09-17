ديل ري تستعرض مع وزير خارجية النيجر الاوضاع في مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت ايطاليا أن نائبة وزير الخارجية، إيمانويلا ديل ري استعرضت في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية النيجر، كالا أنكوراو، تطورات الوضع في مالي.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الى أن الاتصال الهاتفي جاء غداة مشاركة أنكوراو، صحبة رئيس النيجر، في لقاء بالعاصمة الغانية أكرا، لوفد دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) مع المجلس العسكري المالي.

وخلال المكالمة، أعربت ديل ري (المسؤولة عن الملف الافريقي بوزارة الخارجية) وأنكوراو عن تطلعاتهما الى “بداية سريعة للتحول الديمقراطي في مالي، وفق توقيت محدد وبقيادة مدنية”.

كما اطلعت نائبة الوزير رئيس دبلوماسية النيجر على الاتصالات الجارية مع نظرائها الأوروبيين وعلى استمرار الجانب الإيطالي في كافة الأنشطة الإنسانية الهادفة إلى دعم السكان في البلاد. واتفق الجانبان على إجراء مزيد من الاتصالات حول هذه القضية مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة.