ايطاليا: 13 ضحية جديدة لكورونا وتسجيل 1585 اصابة بعد اجراء 100 ألف اختبار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس استمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الارتفاع حيث تم تسجيل 1585 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء حوالي 100 ألف مسحة اختبار.

أما الوفيات اليومية، فقد تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الجائحة (ضحايا الامس كانوا 12)، ليرتفع اجمالي الموتى، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، الى 35 ألفا و658.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 41 ألفا و413.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 215 ألفا و954، بعد أن تماثل 689 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 293 ألفا و25.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألفين و348 (اثر قبول 63 آخرين)، بينهم 212 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 5 مرضى جدد بين أمس واليوم).