المفوضية الأوروبية تطرح خطة عمل جديدة لمناهضة العنصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قدمت المفوضية الأوروبية اليوم خطة عمل جديدة من أجل محاربة العنصرية داخل دول الاتحاد تتضمن سلسلة إجراءات يتعين القيام بها على المستويين الأوروبي والوطني على مدى السنوات الخمس القادمة.

وللمرة الأولى يقر الجهاز التنفيذي الأوروبي بوجود أبعاد مؤسساتية وتاريخية للعنصرية داخل دول الاتحاد، متعهداً بالعمل من أجل محاربة مثل هذه الثغرات عبر تطوير المنظومات القانونية والتعليمية.

كما تعهدت المفوضية، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته كل من المفوضتين المكلفة شؤون المساواة هيلينا دالي، وشؤون الشفافية فيرا يوروفا، اليوم في بروكسل بالعمل على تعزيز التنوع داخل المؤسسات الأوروبية وتعيين منسق عام لمحاربة العنصرية مهمته تعزيز التعاون بين المؤسسات والدول الأعضاء لمحاربة ظواهر كراهية الآخر والعنصرية.

وتهدف الخطة الجديدة إلى تقديم اقتراحات تشريعية لسد النقص الموجود في القوانين المعمول بها أوروبيا ً في مجال محاربة العنصرية والتمييز على أساس اللون وكذلك تعزيز صدقية السلطات المعنية أمام الجمهور، حيث أن طيفاً واسعاُ من أبناء الأقليات في دول الاتحاد يعتقدون أن السلطات غير جادة في التعامل مع هذه الظاهرة.

في هذا الصدد، أكدت المفوضة دالي على ضرورة جعل الحوار بين السلطات والأطراف المدنية بخصوص مسالة العنصرية أكثر فاعلية، فـ”لا مكان للعنصرية في المجتمعات الديمقراطية”، وفق كلامها.

أما المفوضة يوروفا، فقد رأت أن ساعة الحساب قد حانت وأن ما يحصل في أوروبا والعالم قد أكد أن العنصرية ليست ظاهرة فردية، و”حان الوقت لتغير هذا الوضع”، على حد تعبيرها.