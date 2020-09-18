مصدر أوروبي: توجه لرفع اسم عقيلة صالح من لائحة العقوبات المفروضة على ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد يتوجهون خلال اجتماعهم الاستثنائي الاثنين القادم لرفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا.

وكان الاتحاد سبق أن وضع اسم صالح قبل سنوات على لائحة العقوبات ضمن قائمة من يعرقلون الحل السياسي في ليبيا، وحسب المصدر، فلقد “رأينا خلال هذا الصيف أن السيد عقيلة صالح تعاون بشكل جيد لمصلحة الحل السياسي في ليبيا ويجب أن يأخذ فرصته”، وفق كلامه.

واعتبر المصدر أن رفع اسم عقلية صالح من قائمة العقوبات يؤكد مرة أخرى على فاعلية نظام العقوبات الذي ينتهجه الاتحاد، مشيراً أن بروكسل كانت دائماً مستعدة لرفع وتعديل عقوباتها حسب تطورات الوضع.

إلى ذلك، أكد المصدر أن الاتحاد سيفرض عقوبات على أشخاص وهيئات بسبب انتهاكها لحظر توريد السلاح لليبيا بموجب قرار الأمم المتحدة، مبينا أن “بعضهم أتراك وبعضهم من جنسيات أخرى”، كما قال.

ونوه بأهمية ما تقوم به عملية ايريني البحرية الأوروبية في عملية مراقبة قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا ووقف تهريب النفط.