الخارجية الإيطالية: قرار السراج ينم عن مسؤولية كبرى في مرحلة حرجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج ينم عن مسؤولية كبرى في مرحلة حرجة.

وكان السرّاج قد أعلن قبل يومين، نيته الاستقالة من منصبه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكر قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، في مذكرة الجمعة، أنه “أحطنا علما بأن السراج قد أعلن عزمه على ترك منصبه نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ليفسح المجال أمام قيام سلطة تنفيذية جديدة”، والتي “ينبغي لها أن تطلق مفاوضات في إطار الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة”.

وخلص بيان الوزارة الى القول إن “هذا قرار ينم عن مسؤولية كبيرة، في مرحلة حرجة من تاريخ ليبيا”.