إيطاليا: وزير الدفاع يلتقي نظيره القَطري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لا سبيتسيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غوريني لدى لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية، إن هناك تعاوناً قوياً بين البلدين.

هذا وقد شارك الوزيران اليوم الجمعة، في موقع عمل شركة (فينكانتييري) لبناء السفن بحي موجّانو التابع لبلدية لا سبيتسيا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، في الإطلاق الفني لأول سفينة دورية بحرية (OPV) أنشأت بتكليف من قطر.

هذا وقد حضر المراسيم، رئيس (فينكانتييري) جامبييرو ماسّولو، المدير الإداري للشركة جوزيبي بونو وسفير إيطاليا لدى قطر أليساندرو بروناس.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإيطالي، إن “التعاون بين إيطاليا وقطر في قطاع الدفاع كان قويًا للغاية منذ عدة سنوات، وأن إطلاقة اليوم تثبت ذلك”، حيث “تؤكد شركتنا نفسها بأنها ذات مستوى عالٍ وواقع صناعي مهني على صعيد عالمي متنامٍ”، بعد أن “فازت مؤخرًا أيضًا بمناقصة لبناء جيل جديد من الفرقاطات للبحرية الأمريكية، التي كانت دائمًا شريكًا أساسيًا للبحرية الإيطالية”.

وخاطب غويريني نظيره القطري، قائلا: “آمل أن تكون قطر راضية تماما عن هذا المنتج الوطني المتميز من قبل شركة رائدة مثل (فينكانتييري)”، مبينا أنه “إلى جانب العامل الصناعي المهم لحدث اليوم، فهو يعد خطوة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين قطر وإيطاليا”، والتي “بدءًا من العقد البحري، شهدت في السنوات الأخيرة زيادة هائلة في العلاقات بين قواتنا المسلحة”، مع “تطوير أوجه تعاون مهمة في المجالين البري والجوي أيضا”.

وأشارت الشركة الى أن “هذه هي الفرصة الأولى للقاء الوزيرين، اللذين ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية وآخر التطورات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لليبيا”، حيث “سلط غويريني الضوء على الركائز الأساسية للالتزام الإيطالي، في دعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية دائمًا”.

كما “سلط الوزير الضوء على خطوط الالتزام الإيطالي في لبنان والعراق وأفغانستان”، معربًا عن “تقديره للمساهمة المهمة التي قدمتها دولة قطر، في بدء محادثات السلام التاريخية بين الأفغان الجارية في الدوحة”.